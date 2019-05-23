شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس الدكتور أندريه زكي وبحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، والدكتور القس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور أكرم لمعي رئيس مجلس الاعلام والدكتور القس عاطف مهنى مدير بكلية اللاهوت، ورؤساء عدد من المذاهب وعدد من أعضاء المجلس الانجيلي والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر.

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وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب، مؤكداَ على أن المسيحين والمسلمين نسيج وطني واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا.

وتناول اللقاء خلالها جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمصر ومستقبلها وتحقيق الاستقرار والأمن لها والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها المحافظة للقضاء على العشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر وكذلك وزارة الدفاع تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بنهاية هذا العام.