شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.2% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 84.2%.

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وكانت نسبة نجاح البنين 81،8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪‏، وبلغ عدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية.

وقال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه جاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي: في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99،2 ٪‏، ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪‏، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪‏، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪‏‏، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0 ٪‏، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3 ٪‏، ثم إدارة العامرية 76,7 ٪‏ ‏، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.

وأشار «العجمي» إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة كانت 82740 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303، بينما كان عدد الناجحين 67646 طالبا وطالبة.