محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.2%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 84.2%.
وكانت نسبة نجاح البنين 81،8٪ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪، وبلغ عدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية.
وقال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه جاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي: في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99،2 ٪، ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0 ٪، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3 ٪، ثم إدارة العامرية 76,7 ٪ ، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.
وأشار «العجمي» إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة كانت 82740 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303، بينما كان عدد الناجحين 67646 طالبا وطالبة.
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