وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة «تراثى ٤» للفنون التشكيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأربعاء، جوائز مسابقة «تراثي ٤» للفنون التشكيلية التي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، وذلك قبل افتتاح معرض الأعمال التي تقدمت للمسابقة.

وفي مركز الهناجر للفنون، كرمت الوزيرة الدكتور طارق والي شخصية العام التراثية تقديرًا لجهوده في مشروعات التجديد الحضري والعمراني للمناطق.

وحضر الفعاليات شوه يوه وين، المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وقالت وزير الثقافة إن مسابقة «تراثي» تهدف إلى استلهام الثروات المعمارية والتعبير عن الروح الحضارية، في جميع الأقاليم من خلال أعمال تشكيلية متميزة، وإنها تأتي كأحد محفزات الشباب للحفاظ على الطرز المعمارية المختلفة التي يزخر بها الوطن وتمثل جزءًا من هويته.

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وأشادت «عبد الدايم» بالأعمال الفنية التي ضمها المعرض، مُوضحة أنها توثيق لذاكرة الحضارة، حيث تبرز أحد جوانبه الثقافية وتعكس مشهدًا جماليا للبلاد أمام العالم بما تصوره من ملامح فترات تاريخية مصرية، مؤكدة أنه سيتم استثماره وإقامته في عدة دول وسيبدأ بالأكاديمية المصرية بروما لنقل صورة إيجابية عن المجتمع المصري.

من جانبه، قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن المسابقة تقدم لها ١٣٧ فنانا تشكيليًا ووقع اختيار لجنة التحكيم على مائة عمل لـ ٧٣ فنانا تناولت المباني والمناطق العمرانية التراثية، التى تختلف عن الآثار في التعريف والمدلول.

وأشار إلى أن المباني التراثية هي المنشآت ذات الطراز المعماري المُتميز التي تمثل العصر الحديث منذ نهاية القرن التاسع عشر، التي تعكس سمات حقبة زمنية معينة أو عمارة تقليدية تعبر عن بيئة محلية أو تتسم بالندرة والتفرد، حيث يندرج في هذا النطاق المناطق العمرانية ذات القيمة المتميزة، منها مصر الجديدة، الزمالك، المعادي، القاهرة الخديوية، جاردن سيتي في محافظة القاهرة، وبور فؤاد في محافظة بورسعيد، إلى جانب المناطق المسجلة ذات القيمة المتميزة في محافظة الإسكندرية.

كما كرمت وزيرة الثقافة لجنة تحكيم المسابقة التي ضمت الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين (رئيس اللجنة) وكل من الفنان أحمد شيحة، الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الدكتور هشام سعودي العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الدكتور إبراهيم غزالة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، الدكتور ياسر منجي الأستاذ بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي: فاز بالمركز الأول إسراء السيد إبراهيم، ونال المركز الثاني أحمد عبد الفتاح حسين، وحصل على المركز الثالث صفاء سعد أحمد وتسلمتها عنها نهى رزق، كما منحت وزير الثقافة ثلاث جوائز تشجيعية نالها كل من إسلام عبدالواحد عبدالوارث، عمرو قنديل محمد ومحمود فريد محمود.

وزير الثقافة تسلم جوائز مسابقة «تراثى 4»

وزير الثقافة تسلم جوائز مسابقة «تراثى 4»