شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» و«الخطوط الجوية الأوكرانية» توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم كل من مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وعضو تحالف ستار وشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية- «UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES»، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، عن إطلاق شراكتهما الجديدة بالمشاركة بالرمز، وبفضل توقيع هذه الاتفاقية، ستتمكن الشركتان من توفير رحلات ربط مثالية بين كل من القاهرة وكييف، والتي أصبحت متاحة على أنظمة حجز الشركتين.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيُمكن لمصر للطيران وضع رمز رحلاتها على رحلات الخطوط الأوكرانية، بين كييف والقاهرة، وبين كييف وإسطنبول، بينما ستضع الخطوط الأوكرانية، رمز رحلاتها على رحلات مصر للطيران بين القاهرة وإسطنبول.

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وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،: بأن «مدينة كييف تُعد إحدى المدن المحورية في شرق أوروبا، وواحدة من الوجهات التي تشهد ارتفاعًا في حجم الحركة من عملاء شركتنا، وبفضل شراكتنا فإن عملائنا سيحظون بإمكانية مثالية للسفر بين مطار القاهرة، وهو أحد المطارات المحورية الهامة في إفريقيا والشرق الأوسط ومطار كييف بوريسبيل الدولي»، وأضاف «أن اتفاقية التعاون تفتح آفاقًا جديدة في شبكة خطوط مصر للطيران، التي تصل إلى أكثر من 20 نقطة بقارة أوروبا».

من جانبه قال «يوري ميرو شنيكوف» الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية،: «بعد 15 عاما من التوقف، أصبحت القاهرة هي أولى وجهاتنا الجوية المجدولة في إفريقيا، ويٌسعدنا أن نعمل بالتعاون مع شريكنا مصر للطيران، ليس للترويج للقاهرة بكونها البوابة لمصر فحسب، ولكن أيضًا لتطوير الحركة الجوية عبر مطار القاهرة الجوي بكونه محورًا لشبكة مصر للطيران في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أننا نعمل جاهدين لزيادة تردداتنا إلى رحلة يوميًا بفضل تعاوننا الجديد بالمشاركة بالرمز».

كما أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: «أن رضاء العملاء وتكامل شبكة خطوطنا، وزيادة الترددات إلى أهم المدن حول العالم، تعتبر من الركائز الرئيسية لنجاح مصر للطيران»، كما أضاف «أن هذه الشراكة ستقدم لعملاء مصر للطيران إمكانية وصول سهلة إلى شبكة خطوط شركة الخطوط الأوكرانية، بينما سيُمكن لعملاء الخطوط الأوكرانية الوصول إلى شبكة خطوط مصر للطيران، بالإضافة إلى شبكة خطوطها التي تصل إلى العديد من الوجهات بالشرق الأوسط وإفريقيا والشرق الأقصى».