شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اتفاقية التعاون في النقل البحري بين مصر وتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

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