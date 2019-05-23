شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. الحكومة تنفى 11 شائعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 11 شائعة، انتشرت فى الفترة من 15-23 مايو الجارى . وتضمنت الشائعات تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام وتخفيض ميزانية التأمين الصحى الجديد فى الموازنة العامة الجديدة للدولة وخسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب وإلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية ورفع الدعم عن رغيف الخبز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة ونقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وارتفاع معدل البطالة فى مصر لـ 25% وإلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات وإلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. الحكومة تنفى 11 شائعة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.