شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم خطابات الندب للمشاركين فى امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل، وتشمل رؤساء لجان السير والمراقبين والملاحظين والمراقبين الأوائل".

وقالت مصادر، إنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات أيام 27 و28 و29 مايو الجارى فى مقر كل مديرية تعليمية محدد بها مكان الاعتذارات محددة أسماء المدارس التى سوف يتم قبول الاعتذارات فيها.

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جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العام تنطلق 8 يونيو المقبل بعد عيد الفطر المبارك وتنتهى 3 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 685 ألف طالب وطالبة الامتحانات موزعين فى 1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية.