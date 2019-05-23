شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. ونسبة النجاح 81.27% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 كشوف بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 %
وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.
من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ وادارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 % .
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. ونسبة النجاح 81.27% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.