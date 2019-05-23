انت الان تتابع برقم الجلوس.. مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن نتيجة الإعدادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية

اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146 ألفا و437 طالبا وطالبة، حضر منهم 143 ألفاً و23 طالبا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين 116 ألفا و239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 %، من بينهم 193 طالباً وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة. وأعلن المحافظ، أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89%، وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88,2%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم، وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ودعا راشد الطلاب للمشاركة الفعالة في مبادرة "متميزة جيزة" التي تنظمها مديرية التربية والتعليم خلال الإجازة الصيفية، وذلك بكافة المدارس بالمحافظة، والتي تشمل أنشطة

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