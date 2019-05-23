انت الان تتابع طقس اليوم الـ19 في رمضان.. حر ورياح وأتربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 30 42شبين الكوم 29 41طنطا 29 40دمنهور 22 39الإسكندرية 20 32بلطيم 21 32مطروح 19 29السلوم 17 28سيوة 23 37بورسعيد 22 30دمياط 21 30الزقازيق 21 41الإسماعيلية 24 42السويس 25 40العريش 21 37رفح 21 36رأس سدر 24 36نخل 17 42نويبع 27 37طابا 26 38كاترين 20 درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 30 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 29 40

دمنهور 22 39

الإسكندرية 20 32

بلطيم 21 32

مطروح 19 29

السلوم 17 28

سيوة 23 37

بورسعيد 22 30

دمياط 21 30

الزقازيق 21 41

الإسماعيلية 24 42

السويس 25 40

العريش 21 37

رفح 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 17 42

نويبع 27 37

طابا 26 38

كاترين 20 34

الطور 23 41

شرم الشيخ 26 39

الغردقة 28 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 23 42

بني سويف 23 42

المنيا 24 44

أسيوط 28 43

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 43

أسوان 27 42

أبو سمبل 25 42

الوادي الجديد 24 45

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 33 اقرأ أيضا| مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لحماية شقتك من الحرائق

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