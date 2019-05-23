شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعتمد فتح مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ ٤ اكتوبر ٢٠١٨. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

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