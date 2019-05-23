شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة..انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد، خلال الأيام القادمة، انكسار الموجة الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة، غدا الجمعة، ثلاث درجات عن الخميس، ويشهد السبت انخفاضاً ملحوظاً يصل من 5 لـ 6 درجات.

وعن طقس الجمعة، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «30- 42»، الإسكندرية «20 – 32»، قنا «26 – 42»، الأقصر «27– 43»، وأسوان «27 – 42».

أما السبت، فهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شمالاً لتنخفض الحرارة من 5 – 6 درجات عن يوم الجمعة، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «26- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «28 – 21» والوجه البحري والقاهرة «36 – 23» وجنوب سيناء والغردقة «38 – 30» وشمال الصعيد «40 – 27» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «44 – 32» .

ويوم الأحد المقبل، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «26- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «28 – 21» والوجه البحري والقاهرة «36 – 21» وجنوب سيناء والغردقة «38 – 30» وشمال الصعيد «40 – 27» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «44 – 32».