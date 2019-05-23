شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: نولي أهمية كبيرة للقضية السكانية لرفع المستوي المعيشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، على أن المحافظة بالتعاون مع المديريات المعنية تولي أهمية كبيرة للقضية السكانية، من أجل رفع المستوي المعيشي للمواطن السيناوى، وتحسين الخصائص البشرية.

وشدد نائب المحافظ، خلال ورشة العمل لوضع الخطة التنفيذية للسكان ٢٠١٩ /٢٠٢٠، بمحافظة شمال سيناء، والتي عقدت بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور كلاً من نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، ورحمي بكير، عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي المديريات المعنية، على أهمية التوعية بإستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، من أجل الحصول على جميع الحقوق التي تكفلها الدولة لهم.

كما طالب نائب المحافظ، بأن يكون العمل السكاني على مستوي المحافظة جماعيًا، مع بذل مزيد من الجهود لتوعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر، والإنجاب المبكر، وكذالك الزواج العرفي، وزواج القاصرات، وزواج الأقارب الذي له تأثيرات سلبية كثيرة، وأهمية استخراج الأوراق الثبوتية، مع مشاركة الجهات المعنية في وضع الخطط التنفيذية، وتسهيل مهمة فرع المجلس القومي للسكان، في متابعة الأنشطة السكانية.

من جانبها أكدت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الخطة التنفيذية للسكان بشمال سيناء، والبالغ عددهم 465 ألف و543 نسمة، تهدف إلى مستوي رفع الحماية، وخفض معدل المواليد، وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع، والأطفال دون الخامسة، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وخفض نسبة الأمية العامة، وخفض أميه الإناث، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المرأة في قوة العمل.

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كما أضافت«سالم»، أن الانجاز المحقق خلال الربع الثالث من الخطة التنفيذية 2018/2019ن من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضي في عدد من المحاور، من بينها محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تم خلاله تنفيذ 26 ألف و767 زيارة منزلية، بنسبة 127.6 من المستهدف، بينما في محور التعليم تم تنفيذ 100% من المستهدف، من الإذاعة المدرسية، و90% من المستهدف من مجلات الحائط، 120% من البرامج التدريبية، و64.7 من نشاط محو الأمية، حيث تم محو أمية 1282 من المستهدف 1980، وتنفيذ 83% من نشاط قوافل محو الأمية، حيث تم تنفيذ 5 قوافل من المستهدف.

وأشارت سالم، أنه في محور تمكين المرأة تم تنفيذ 96 %، من نشاط المشروعات الصغيرة للمرأة بمديرية التضامن، حيث تم تقديم 120 مشروع صغير، ويجري تقديم معاش تكافل وكرامة لعدد 3756 أسرة على مدار العام، وتنفيذ 240% من نشاط التصادق على الزواج لفرع المجلس، حيث تم التصادق لعدد 60 أسرة من المستهدف وهو 25 أسرة.

كما استعرضت المشكلات والمعوقات التي تعوق تنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة، والتي من أهمها، العجز في عدد الأطباء، وصعوبة نقل وسائل تنظيم الأسرة، وتشغيل العيادات المتنقلة، وتفعيل مراكز تنظيم الأسرة، والمستوصفات التابعة للجمعيات الأهلية، ونقص الأجهزة الطبية بها، ونقص البرامج التوعوية، وعدم وجود عدد كاف من الواعظات الدينيات.

من جانبها أكدت إحسان داود الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، على تمكين المرأة السيناويه اقتصاديًا وقانونيًا، من خلال عدة أنشطه نفذها الفرع خلال الفترة الماضية، من بينها استخراج عدد 960 شهادة أمان للسيدات، استخراج عدد ٢٤٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، فضلًا عن الدورات التدريبية لسوق العمل في مجالات التجارة والإنتاج والتسويق.

وقد حضر الورشة كلاً من: المهندس عاطف مطر، مدير عام مديرية الزراعة، وعطية الجيد مدير عام مديرية القوي العاملة، ومحمود حنفي، مدير عام الثقافة، والشيخ عاطف العشري، مدير التوجيه بمنطقة الوعظ، والشيخ عبدالباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وسناء جلبانه مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، وإحسان داود الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وجمال جاد الرب، مدير فرع تعليم الكبار، والدكتورة إيناس كمال، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وفوزية حسين، مديرية التربية والتعليم، واحمد محمد صلاح، مديرية الشباب والرياضة، وفاتن غيث، إذاعة شمال سيناء، وعبير على، مديرية التضامن الإجتماعي.