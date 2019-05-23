شكرا لقرائتكم خبر عن «الملقاف».. ما قبل المراوح والتكييفات والتعامل مع درجات حرارة الجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مصر لموجة حارة وصلت لدرجات الحرارة 47 درجة مئوية، وذلك تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

وتستعرض «المصري اليوم» مع ارتفاع درجات الحرارة، كيف كان يتم التعامل قديما مع ارتفاع درجات الحرارة. في العصر القديم لم تكن هناك مثل هذة تكنولوجيا حديثة، فكان هناك اختراع (أبراج الرياح)، والذى يعتبر من الإختراعات المهمة التي سهلت الحياة قديما ومهدت السبيل أمام أجهزة التكييف الحديثة، ويطلق عليها عدة اسماء منها «الملقف» في مصر، أو «الباركيل» في الخليج والجزيرة (وهو يقابل wind catcher بالإنجليزية)، وهومتلقف الهواء، ومنه وردت «بادكير» الفارسية المركبة من مقطعين: باد ـ هواء، وكير- جالب، أي جالب الهواء.

وتعتبر الملاقف حل طبيعي لمشكلة المناخ الحار، حيث تقوم الفكرة على تبادل للحرارة بين الهواء الحار الرطب والمياه الباردة الجارية في قنوات خاصة تحت أرضية المباني، وهي أبراج متصلة بالمباني تستخدم للتبريد، كانت تستخدم في المساجد والمستشفيات على نطاق واسع، ففي العصر العباسي كانت جميع المستشفيات مزودة بالملاقف الهوائية وكذلك أغلب البيوت.

حيث أن البرج مزود بمنافذ هوائية تعلو واجهات المبنى لسحب الهواء البارد من الأسفل ليدخل الحجرات الداخلية للمنزل، لأن حركة الهواء الخارجية التي تمر في قمة البرج تخلق فرق ضغط يساعد على سحب الهواء الحار من الداخل، وبالتالي فإن تلازم وجود الملاقف مع مشربية- مفتوحة على الفناء الداخلي- يضمن تجديد مستمر لهواء الحجرات.

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وصنعت الملاقف من عدة مواد متنوعة من أهمها الجص والطين وسعف النخيل، كذلك من القماش والكتان، وقد منحها ذلك سمة من سمات الفلكلور الشعبي، كما هو الحال في بوابات المنازل الخشبية القديمة ونوافذها المنحوتة، حيث استخدم النجارون الأوائل مهاراتهم وأدواتهم البسيطة في النقش والحفر لتحقيق جماليات لتلك الملاقف.

كما أن هناك أنواع مختلفة لملاقف الهواء، حيث ترتكز أشكالها ووظائفها على الظروف المناخية المحيطة، أكثرها شيوعاً هي ملاقف الهواء أحادية الإتجاه ومتعددة الإتجاه، فأحادية الإتجاه هي برج مرتفع فوق المبنى مزود بالمنافذ الهوائية الموجهة للرياح السائدة، حيث تلتقط الهواء البارد وتمرره للفراغات الداخلية للمبنى، ويحدد حجم الملقف عن طريق درجة حرارة الهواء الخارجي؛ فإذا كانت الحرارة مرتفعة فإن الحجم الأصغر هو المطلوب، أما إن كانت متدنية فإن الأفضل أن يكون كبير.

أما متعددة الإتجاه وهو عبارة عن ملقف يفتح في أربعة اتجاهات ليقتنص الهواء من أي اتجاه يأتي منه، ويمكن ترطيب وتبريد الهواء القادم من هذا الملقف من خلال وضع وعاء فخار مسامي ممتلئ بالماء، ويعتبر الشكل المربع هو الاكثر شيوع .

والملقف غالبا يميز الغرف المهمة عن غيرها داخل المسكن، فمثلاً، برج الهواء الموجود في الغرف المستخدمة للنوم، يختلف عن البرج الموجود في المجلس، بل أن الإختلاف احياناً يكون داخل غرف النوم، فبرج غرفة رب الأسرة يختلف عن باقي الأبراج، هذا الإختلاف يكون من حيث التكوين العام، والإرتفاع ونوعية الزخرفة، كما أنه يحقق توازناً بصرياً لكل المبنى، خصوصاً إذا كان ملقف الهواء متصلا بغرفة في الدور الأرضي.

وهناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن ملاقف الهواء كانت أحد الحلول القديمة التي استخدمها المصريون القدماء في بعض مبانيهم، حيث دلت الدراسات الأثرية على أن فكرة سحب الهواء البارد إلى الأسفل ليدخل إلى الحجرات الداخلية، كانت موجودة في بعض النماذج الصغيرة لبعض البيوت التي اكتُشفت في مقابر الدولة المصرية القديمة، ويرجع تاريخ تلك المقابر إلى 2100 قبل الميلاد، كما أن رسومات الدولة الفرعونية الحديثة صورت ملاقف الهواء التي كانت موجودة على أسطح المنازل، بالإضافة إلى أن هناك أدلة على استخدام أمثلة مشابهة في حضارة ما بين النهرين، حيث ظهرت في بعض النقوش من عصر «ساجرون الثاني» 722 – 702 قبل الميلاد.



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