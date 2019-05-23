شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ20 محافظة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية بدءاً من 22 مايو وحتى آخر الشهر الجاري.

تأتي هذه القوافل في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات. وأوضحت "زايد" أن المحافظات التي يتم إطلاق القوافل بها هي: بني سويف، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والسويس، والبحر الأحمر، والشرقية، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والفيوم، والقاهرة، وبورسعيد، والبحيرة، وأسوان، وشمال سيناء، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

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وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس، أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، أمس، بمناطق المسيد مركز أهناسيا محافظة بني سويف، واللوزي مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة برج العرب القديمة محافظة الإسكندرية، وشماس مركز براني محافظة مطروح، ومنشأة السادات مركز الشهداء محافظة المنوفية، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي حي فيصل محافظة السويس، ووحدة كفر الشيخ عطية مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين في منطقتي وحدة الجرف مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وراغب مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وذلك في يومي 23 و24 مايو.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في يومي 24 و25 مايو الجاري في منطقة الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق الدير مركز طوخ محافظة القليوبية، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ونجع الدير محافظة سوهاج، وأم القرى مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وسعد روبي مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام لإدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية في يومي 26 و27 مايو في منطقة مركز شباب طرة الحيط مركز طرة محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق مساكن الكمين بغارب مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وقرية الجرابعة مركز جنوب بورسعيد، وفيشا مركز المحمودية محافظة البحيرة، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والريد مركز النخل محافظة شمال سيناء، وذلك في يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وذكرت الصادق أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في يومي 28 و29 مايو الجاري في مناطق غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر الشيخة سالمة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق شطا محافظة دمياط، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وخالد بن الوليد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، أهوة محافظة بني سويف، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، والطرانة مركز السادات محافظة المنوفية، وذلك في يومي 29 و30 مايو، وأخيراً سيتم إطلاق قافلة طبية في يومي 30 و31 مايو في منطقة الأخيوة مركز الحسينية محافظة الشرقية.