شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة اتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، موضحا أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالبا وطالبة حضر منهم 143023 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81.2%، من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

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وقال «راشد» إن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وإدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89%، وجنوب الجيزة التعليميةعلى المركز الثالث بنسبة 88،2%.

وحرص محافظ الجيزة، على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، داعيا الطلاب للمشاركة الفعالة في مبادرة «متميزة جيزة» التي تنظمها مديرية التربية والتعليم خلال الإجازة الصيفية وذلك بكافة المدارس بالمحافظة والتي تشمل أنشطة رياضية وثقافية وإبداعية لتفريغ طاقة الطلاب أثناء الإجازة الصيفية.

وأوضح خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98،5%، والإعدادية المهنية بنسبة 86،5 %، وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة نجاح الدراسات الاجتماعية 92,6%، والرياضيات بنسبة 91,5%، اللغة العربية بنسبة 89,5%، ومادتى اللغة الأجنبية والعلوم بنسبة 86,8%.