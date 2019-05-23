شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفع معدل البطالة فى مصر لـ 25%؟.. «التعبئة والإحصاء» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صحة ما تردد في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى ٢5% في عام ٢٠١٩.

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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع الجهاز المركزي، الذي نفي تلك الأنباء تمامًا، مُوضحاً أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى 25% في عام٢٠١٩، وأن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% ، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عامًا، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.

وذكر الجهاز أن الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتي على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلًا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى نجاح هذه المشروعات في خفض معدلات البطالة من 12% في 2017 إلى 9.9% في 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % في الربع الأول للعام المالي 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2030.

واعتبر الجهاز أن الأخبار «مجهولة المصدر» تسعى للنيل من ثقة المواطنين في تحسن أداء الاقتصاد المصري، مُشدًدً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.