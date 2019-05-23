شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير النقل مع وفد «SNCF الفرنسية» والسفير الإسباني بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعين منفصلين، الخميس، مع كلا من رئيس شركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، والسفير الإسباني بالقاهرة، لبحث التعاون في مجال السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

ففي لقائه الأول مع رئيس شركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، جيوم بيببي، تباحث الجانبان حول التنفيذ الحالي لمذكرة التفاهم الموقعة بين سكك حديد مصر وشركة SNCF والتي تضمنت تقييم السلامة لمساري (الجيزة/ بني سويف) و(إمبابة/ المناشي)، وإجراء تقييم وتشخيص للموقف الحالي للخطين والقيام بزيارات ميدانية لمراكز التشغيل المحلية ومراكز الـCTC والورش والمستودعات وبعض المزلقانات، ومعالجة نظام حماية القطار آليا، وإجراء تحليلات للإجراءات الموجودة لتشغيل القطار وأعمال الخط والصيانة والأوضاع المتدهورة، وإجراء مقابلة مع بعض موظفي الهيئة العاملين بمختلف الإدارات (السلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة)، وتقديم عرض تقديمي أولي وتقرير يقدم توصيات على المدى القصير والطويل.

وأفاد الجانب الفرنسي بأن الزيارة الأولى للخطين من جانب فريق العمل الفرنسي تمت خلال الشهر الماضي، والزيارة الثانية ستكون نهاية هذا الشهر، وأن تنفيذ مذكرة التفاهم تسير وفقا للبنود والجدول الموضوع من الجانبين.

​الوزير لوفد SNCF الفرنسيه القطار السريع العلمين السخنة في مرحلة التقييم الفني

وأشار الجانب الفرنسي إلى دخوله في تحالف ضمن مشروع القطار السريع (العلمين – العين السحنة)، فأوضح وزير النقل أن المشروع حاليا في مرحلة التقييم الفني، وأنه عند الانتهاء من كافة التقييمات سوف يتم إعلان التحالف الفائز لكل الاطراف بكل شفافية ووضوح.

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كما أبدى الجانب الفرنسي استعداده للتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في إنشاء معهد مشترك للتدريب حول كل ما يتعلق بين السكك الحديدية على أن يضم هذا المعهد متدربين من المهندسيين والفنيين الفرنسيين والمصريين بالاضافة إلى استعداد الجانب الفرنسي بتقديم الدعم الفني لسكك حديد مصر.

ولفت «الوزير» إلى الاهتمام الكبير لوزارة النقل برفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية والاهتمام الكبير بالنواحي التدريبية للعنصر البشري بالسكة الحديد والاهتمام بنقل الخبرات التكنولوجيا المتقدمة للمهندسيين والفنيين المصريين.

وفي لقائه مع السفير الإسباني بالقاهرة، بحث وزير النقل مع الجانب الإسباني التعاون القائم بين الوزارة وعدد من الشركات الإسبانية، حيث تقوم شركة تاليس الاسبانية بتطوير نظم الاشارات على خطي القاهرة بنها الاسكندرية، أسيوط سوهاج / نجع حمادي، حيث أكد الوزير على أهمية أن تقوم شركة تاليس بالاسراع في معدلات التنفيذ نظرا لأهمية المشروعين في زيادة معدلات السلامة والأمان.

كما تباحث الجانبان حول العرض المقدم من تاليس الاسبانية لتطوير نظم الإشارات لخطي القاهرة / إمبابة / الجيزة / برطس بطول 29.5 كم وقليوب / شبين القناطر / الزقازيق بطول 49.5 كم، حيث أكد الوزير أن لجان السكة الحديد منعقدة حاليا لبحث كل ما يتعلق بهذين المشروعين وبعد ذلك يتم إعلان نتيجة المناقصة، مؤكدا على أهمية التعاقد الذي تم توقيعه مع تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارات جديدية لدعم أسطول الهيئة.

ومن جانبه، أشاد السفير الإسباني بالقاهرة بالتحسن الكبير في الاقتصاد المصري وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون الحالي بين الجانبين في مجالات النقل وخاصة مع خطط وزارة النقل المصرية لدراسة وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مثل خط الأقصر/ الغردقة.