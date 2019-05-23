شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في نيويورك يتفقد المركز الإسلامي بنيويورك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السفير الدكتور هشام النقيب، قنصل مصر العام في نيويورك المركز الإسلامي القديم بميلفيل بلونج ايلاند في نيويورك بالولايات المتحدة، وكذا المشروع الضخم لبناء المركز الجديد بالتبرعات والجهود الذاتية، حيث يتبنى القائمون على المركز فكرة أن يكون مركزاً للمجتمع الإسلامي والعربي وأنشطة للشباب وبرنامج لتعليم اللغة العربية، وبعد ذلك تم إقامة صلاة المغرب وتناول وجبة الإفطار.

كما تم عمل عرض تقديمي لتطوير بناء المركز الإسلامي بميلفيل. شارك القنصل العام في جولته الوزير مفوض هاني ناجي نائب القنصل العام والمستشارين إسلام جوهر وعمرو محيي الدين حفل الإفطار السنوي الذي نظمه مجلس إدارة المركز الإسلامي بميلفيل، ويضم وائل حسنين والمهندس محمد الزناتي والدكتور طلعت عبدالمنعم ومحسن زمزم وعصام إبراهيم وفاروق كردالي ودكتور نبيل كرداليو دسمير مصطفي ومنال الزناتي ومحمد الجوراني ) بلونج ايلاند- نيويورك وهو أحد أكبر المراكز الإسلامية المصرية في ولاية نيويورك.

قنصل مصر فى نيويورك يتفقد أكبر مركز إسلامى مصرى فى نيويورك

قنصل مصر فى نيويورك يتفقد أكبر مركز إسلامى مصرى فى نيويورك