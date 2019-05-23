شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترد على ما أثير حول إلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت وزارة الداخلية على ما تجرى تداوله في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلفاء فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات، المحددة بمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيها عن كل يوم تأخير من موعد الانتهاء.

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من جانبه، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، التي نفت ذلك، مُوضحةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات، مُؤكدةً أن قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدي السيارات من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب قائدي السيارات.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية، وهى (الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنويًا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات».

كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: https://www.moi.gov.eg .