شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع ٢٤ رحلة من مطار القاهرة لنقل ٣٠٠٠ معتمر للأراضي المقدسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد مطار القاهرة الدولي، الخميس، إقلاع 24 رحلة جوية إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة، لنقل حوالي ٣٠٠٠ معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.
ومن المقرر تسيير 11 رحلة بواقع 9 رحلات إلى جدة، ورحلتين إلى المدينة، على متن الخطوط الجوية السعودية، ستقلع من مبنى الركاب 2، وذلك على مدار اليوم.
كما تُقلع 13 رحلة من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة التابع للشركة الوطنية «مصر للطيران»، حيث من المقرر إقلاع 7 رحلات إلى جدة و6 رحلات إلى المدينة.
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