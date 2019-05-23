شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم لـ47.7 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019 ليبلغ 47.7 مليار دولار، منها 33.5 مليار دولار واردات، و14.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 42.85 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2017 /2018، منها 30.8 مليار دولار واردات، و12 مليار دولار صادرات.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي، الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو28.8 مليار دولار، مقارنة بنحو25.1 مليار دولار.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019 ليصل إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار، كما ارتفع حجم الواردات المصرية ليبلغ 20.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار.

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وأشار إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 3.3 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار واردات، و254.6 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 3 مليارات دولار، منها 1.7 مليار دولار واردات، و1.3 مليار دولار صادرات مصرية.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.79 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار واردات، ومليار دولار صادرات، تلتها إيطاليا في المرتبة الرابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 2.5 مليار دولار، منها 1.08 مليار دولار واردات، و1.5 مليار دولار صادرات.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري 2.5 مليار دولار، منها 2.12 مليار دولار واردات، و462.2 مليون دولار صادرات، تلتها ألمانيا بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 2.1 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار واردات، و517.3 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة 2.02 مليار دولار، منها 1.06 مليار دولار واردات، و955.7 مليون دولار صادرات.

فيما احتلت روسيا المرتبة الثامنة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.86 مليار دولار، منها 1.79 مليار دولار واردات لمصر، و67.6 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا نحو 1.69 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار واردات و499.3 مليون دولار صادرات، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار واردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات.

وجاءت الهند في المرتبة الحادية عشر بحجم تجارة بلغ 48ر1 مليار دولار، تلتها فرنسا بحجم تجارة بلغ 45ر1 مليار دولار، ثم الكويت بحجم تجارة بلغ 1ر1 مليار دولار، منها 06ر1 مليار دولار واردات، و5ر54 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واسبانيا 2ر940 مليون دولار منهم 5ر545 مليون دولار واردات و7ر394 مليون دولار صادرات.