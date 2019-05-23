شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين في «أحداث أبوقرقاص» إلى 29 مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، جلسات إعادة محاكمة 10 متهمين في أحداث اقتحام مركز شرطة أبوقرقاص، إلى جلسة 29 مايو الجاري للمرافعة.
جاء قرار المحكمة استجابة لطلب الدفاع بشان إعادة المرافعة عن بعض المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة الماضية بعد أن قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بحق 142 متهما من عناصر الإخوان في يونيو 2017 بأحكام متفاوتة ما بين السجن 3 سنوات والمؤبد من بينهم المتهمين الذين يحاكمون اليوم.
يذكر أن المتهمين تم إحالتهم للمحاكمة بتهمة اقتحام مركز شرطة أبوقرقاص، والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة.
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