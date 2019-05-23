بنسبة نجاح 81.2%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، من بينهم 193 طالب وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89% وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88.2%.

وهنأ المحافظ، أبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم، وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

ودعا راشد الطلاب المشاركة الفعالة في مبادرة "متميزة جيزة" التي تنظمها مديرية التربية والتعليم خلال الإجازة الصيفية، وذلك بكافة المدارس بالمحافظة والتي تشمل أنشطة رياضية وثقافية وإبداعية؛ لتفريغ طاقة الطلاب أثناء الإجازة الصيفية.

وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98.5%، والإعدادية المهنية بنسبة 86.5 %، وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة نجاح الدراسات الاجتماعية 92.6% والرياضيات بنسبة 91.5% اللغة العربية بنسبة 89.5% ومادتي اللغة الأجنبية والعلوم بنسبة 86.8%.