"ارتدوا واقيا للرأس".. 7 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وجه الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 7 نصائح للمواطنين للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

ونصح عبدالعال، خلال لقائه بفضائية إكسترا نيوز، ظهر الخميس، المواطنين بعدم التعرض للشمس مباشرة، وارتداء واق للرأس، وملابس قطنية فاتحة، الذهاب لأقرب مستشفى حال الشعور بأي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتناول السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور.

وطالب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات بعدم ملء البنزين بأكلمه، وضبط إطارات السيارات على 30 درجة ضغط، لعدم تعرضها للانفجار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تستمر ذروة الموجة الحارة حتى يوم غد الجمعة، وسيسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.