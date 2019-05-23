مصر تشارك في اجتماع هيئة الحفاظ على بيئة البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته الثامنة عشر، الذي تستضيفه السعودية بمقر الهيئة بمدينه جده برئاسة وزير الزراعة والمياة والبيئة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء البيئة الأعضاء بالهيئة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها، وشهد الاجتماع مراسم تسليم المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس الوزاري للهيئة على ضرورة تفعيل إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، كما اعتمد المجلس خطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة ، بالإضافة لتكريم الجهة الفائزة بجائزة الهيئة للتميز البيئي لعام 2018، ومن المقرر أن تستضيف مصر الاجتماع القادم للمجلس الوزارى للهيئة.

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وأكدت فؤاد، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية المشاركة على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وعلى هامش الاجتماع، عقدت فؤاد، اجتماعًا مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة التي تتركز حول التخلص من النفايات البحرية المبعثرة بطرق علمية وعملية حتى يمكن الإستفادة منها.

وتطرق الاجتماع إلى التغييرات المناخية وتأثيراتها على البيئة البحرية و العمل على خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة البحرية من أجل خفض المساهمات الوطنية لتلك الغازات التي يمكن تضمينها في أجندة البيئة البحرية في مؤتمر المناخ القادم.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الإهتمام ببرامج الوعى البيئى على المستويات العمرية المختلفة لزيادة وعي تلك الفئات بأهمية الحفاظ على البيئة.