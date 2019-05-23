محافظ القاهرة: نجحنا في تحويل منطقة "تل العقارب" لمجتمع عمراني يليق بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن المحافظة نجحت في تحويل منطقة تل العقارب التي تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع في واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الخميس - إن منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريبا مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيري.

وأشار إلى أنه في إطار سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم، قامت المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة، بما يتناسق مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي للعمارات.

وأضاف أن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكاليف 330 مليون جنيه، وتم تصميم العمارات طبقا لثلاثة نماذج تلبي احتياجات المواطنين القاطنين في المنطقة، مع مراعاة الطابع المعماري لتلك المنطقة التاريخية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، تم تجهيز الوحدات بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة..مشيرا إلى أنه تم إطلاق اسم "روضة السيدة" على المشروع استجابة لسكان المنطقة".