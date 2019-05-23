"رشوة شهرية".. القبض على فنيين بالكهرباء في التغاضي عن سرقة التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على فنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنتدبين للعمل بمباحث الكهرباء لقيامهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من صاحب عقار بمنطقة عزبة الهجانة. وذكرت الهيئة في بيان أن المتهمين حصلوا على الرشوة مقابل عدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

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