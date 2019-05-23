إخلاء سبيل صحفي بقناة الجزيرة بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، قرار إخلاء سبيل محمود حسين، صحفي قناة الجزيرة، ورفضت استئناف النيابة على القرار.

وأكدت الزهراء محمود حسين، ابنة المتهم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قرار إخلاء سبيله.

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وتعني التدابير الاحترازية (بديل الحبس الاحتياطي) أن يقدم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له عدة ساعات يوميًا تحددها المحكمة، أو تحظر المحكمة عليه مبارحة مسكنه أو الذهاب لمكان معين.

وألقت الأجهزة الأمنية في 23 ديسمبر 2016 القبض على محمود حسين، في مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة تزامنًا مع عمله بقناة الجزيرة القطرية، وتم حبسه احتياطيًا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة لمحمود حسين في القضية رقم 1152 لسنة 2016 تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها، الذي يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.