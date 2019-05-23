تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل زوج شقيقته في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما.
وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، مسجاة على ظهرها ومصاب بعدة طعنات منها طعنة نافذة في الرقبة، أودت بحياته في الحال.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني علية "سمير. ا"، عامل رخام، مقيم بالبساتين.
ودلت التحريات الأولية على نشوب خلافات بين المجني عليه وزوجته، فتدخل شقيقها للصلح بينهما فتلقى طعنات من الزوج أودت بحياته.
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