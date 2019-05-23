ضبط 10 آلاف واقعة سرقة تيار كهربي و 119 حالة تهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تنسيقا مع كافة الجهات المعنية واصل قطاع الأمن الاقتصادي، توجيه حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية خلال يوم.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط (13) قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض ، نشل) ، (1254) قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (1001) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائي وغير غذائي ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء (10790) قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

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وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل) عن ضبط (275) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (119) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (4) قضايا أموال عامة، فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (11) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات).

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.