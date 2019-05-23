بالأرقام.. جهود قطاع الأمن العام خلال يوم على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام، عدة حملاته أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. جهود الحملات أثمرت عن تنفيذ 75926حكم قضائي متنوع"، وضبط "201 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية، 208 قضية مخدرات، 237 دراجة نارية مخالفة، 25227 مخالفة مرورية، 656 مخالفة مرافق، 42 قضية مصنفات. تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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