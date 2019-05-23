خلال 24 ساعة.. ضبط 220 تاجر مخدرات بحملات أمنية في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قطاع الأمن العام وجه حملات أمنية عدة، استهدفت حائزي المواد المخدرة والمتعاطين خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات الأمنية، عن ضبط 208 قضية مخدرات بحوزة 222 متهم ضُبط خلالها 9 كيلو حشيش، و20 كيلو بانجو و2 كيلو هيروين و2 كليو أفيون و830 جرام استروكس و3650 قرص مخدر. تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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