"رادارات الجيزة" تضبط 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء علاء متولي - خلال 24 ساعة - عن تحرير 3201 مخالفة متنوعة، و1110 انتظار خاطئ، وحجز دراجتين ناريتين مخالفتين.

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كما تم تحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و41 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و37 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 1427 مخالفة نموذج 125، والتصالح الفوري في 145 مخالفة، وشن 5 حملات على سيارات السرفيس.

حُررت محاضر حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.