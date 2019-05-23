"بطريقة التصيد".. طالب يخترق حسابات بعض المواطنين البنكية ويستولي على نقودهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص لاستلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك واستخدامها في عمليات على شبكة الإنترنت.

وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بقيام طالب، 19 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، باستغلال خبرته في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والاستيلاء على مواقع البريد الإلكتروني لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض عملاء البنوك والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد "PHISHING" واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني، وتحويل قيمتها على العملاء أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإلكترونية واستخدامها في شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط جهاز "حاسب آلي" لاب توب، وجهاز هاتف محمول، و(32 ألف جنيه) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبفحص جهازي اللاب توب والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من عناوين البريد الإلكتروني المتحصل عليها بطرق احتيالية، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في عمليات التخفي أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، ومنها البطاقة الائتمانية المستخدمة في عمليات الشراء من شركة التسوق الإلكتروني، والعديد من الرسائل البريدية الواردة من شركة التسوق الإلكتروني والخاصة بعمليات الشراء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.