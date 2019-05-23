مصر | ضبط محصلين بشركة مياه الشرب بقنا لاختلاسهما المال العام

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط محصّلين بشركة مياه الشرب بقنا لإختلاسهما مبالغ مالية من عهدتهما، وذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والفساد الوظيفي.

وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط شخصين محصلّين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أبو تشت لقيامهما فى غضون شهر يناير 2018 حتى شهر إبريل 2019 بإختلاس مبالغ مالية من عهدتهما، وعدم توريدها لخزينة الشركة مما أضر بأموال الشركة.

وكشفت التحقيقات أن الأول اختلس سبعون ألفا وأربعمائة أثنين وستون جنيهًا وثمانية وأربعون قرش، بينما اختلس الثاني أربعة وستون ألف وثلاثمائة خمسة وأربعون جنيهًا وثمانية وسبعون قرشًا من عهدتهما ما هو قيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين والإستيلاء عليها لنفسيهما وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة بما قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.