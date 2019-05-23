مصر | ضبط 201 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 201 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط " 201 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية، 208 قضية مخدرات، 237دراجة نارية مخالفة، 25227 مخالفة مرورية، 656 مخالفة مرافق،42 قضية مصنفات، وتنفيذ 75926حكم قضائى متنوع".

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

