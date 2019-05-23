مصر | "تقيم بمفردها".. التحقيقات تكشف كواليس قتل مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تقيم بمفردها".. التحقيقات تكشف كواليس قتل مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أنها تقيم بشقة بالطابق الأرضي بمفردها، وغير ميسورة الحال، كما تبين إلى أن السرقة الدافع وراء قتلها، مضيفة بأن المتهم بقتلها عاطل، في العقد الثالث من عمره، ومن متعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه سدد لها 6 طعنات وفر هابا، خوفا من افتضاح أمره.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة، مسنة، مقتولة داخل شقتها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، والقبض على المتهم بقتلها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، بدئرة القسم.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وعثر على جثة مسنة، مصابة بعدة طعنات بجسدها، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث بعد فحص كاميرات المراقبة بالمحال التجارية المحيطة بمكان الجريمة، ومناقشة الجيران، وفحص المشتبه بهم، إلى المتهم بارتكاب الجريمة، وبإعداد عدة اكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.