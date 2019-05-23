مصر | "اشترى كل اللي نفسه فيه".. شاب يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من المواطنين

والاستيلاء على مواقع البريد الإلكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض عملاء البنوك والضحايا وهو ما يعرف بإسلوب التصيد " PHISHING " واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، وتحويل قيمتها على العملاء أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأنه قام بإلإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإلكترونية وإستخدامها فى شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الانترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط جهاز"حاسب آلي" لاب توب، وجهاز هاتف محمول، 32 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأنه قام بإلإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإلكترونية وإستخدامها فى شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الانترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط جهاز"حاسب آلي" لاب توب، وجهاز هاتف محمول، 32 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي. وبفحص جهازي اللاب توب والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملين بالعديد من عناوين البريد الإلكترونى المتحصل عليها بطرق احتيالية، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، ومنها البطاقة الإئتمانية المستخدمة فى عمليات الشراء من شركة التسوق الإلكتروني، والعديد من الرسائل البريدية الواردة من شركة التسوق الإلكترونى والخاصة بعمليات الشراء، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت في ضبط أحد الأشخاص وتبين أنه طالب مواليد 2000 مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لقيامه باستغلال درايته فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت