مصر | تأجيل محاكمة تشكيل عصابي زور تراخيص تسيير سيارة لـ2 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة تشكيل عصابي زور تراخيص تسيير سيارة لـ2 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية محاكمة تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية للحصول على تراخيص تسيير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة للحصول على قرض لـ 2 سبتمبر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وهم "سامر.م" و"عباس.ع" و"محمد.ا" و"أحمد.ف" وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع اخر مجهول هو تصريحات منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة، بطريقة الاصطناع بان اتفقوا معه علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك بان أمداه بالبيانات المراد إثابتها.

بالإضافة لقيام المتهمين بالاشتراك مع الشخص المجهول بتوقيع نسبها للمختص بتلك الجهة وقيامهم بارتكاب تزوير محررات عرفية منسوبة لمؤسسة تجارية والخاصة بالمتهم الأول وشركة منسوبة للمتهمين الثالث والرابع، واستعملوا المحررات المزورة بان قاموا بتقديمها عن طريق المتهم الثانى بغرض الحصول على قرض، ثم تحصلوا علي مبلغ مالي 220 الف جنية من إحدى البنوك باستخدام المحررات المزورة.

وكشفت التحريات انه عقب ورود معلومات بحصول السيد "سامر.م" مدير عام المؤسسة على مبلغ 220 من أموال البنك من خلال الحصول علي قرض لشراء سيارة بموجب مستندات منسوب صدورها لجهات رسمية بالدولة، وتبين أن البنك خاضع لإشراف البنك المركزى ويقوم بمنح القروض لشراء السيارات للعملاء.

