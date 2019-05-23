مصر | خلال الحر الشديد.. 9 إرشادات "للمرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال الحر الشديد.. 9 إرشادات "للمرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاءت النصائح كالآتي: عدم ترك المواد الغازية داخل السيارة.

عدم ترك القداحات داخل السيارة.

عدم ترك المشروبات الغازية داخل السيارة.

عدم ترك العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارة.

فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والتحذيرات المرورية المهمة لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال أوقات الحر الشديدة وارتفاع درجات الحرارة، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات، والتي يجب اتباعها خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد البلاد خلال أيام الخميس والجمعة ظاهرة مناخية غريبة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بين 47 و50 درجة مئوية، علي معظم المناطق، حسب ما صرحت به الهيئة في بيان صادر لها.