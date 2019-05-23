مصر | "عليه 10 آلاف جنيه".. أمن الجيزة ينجح في تحرير ميكانيكي بعد اختطافه بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عليه 10 آلاف جنيه".. أمن الجيزة ينجح في تحرير ميكانيكي بعد اختطافه بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات اختطاف ميكانيكي، وإعادته لأهليته، والقبض على خاطفيه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بتلقيه بلاغا من ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله "ميكانيكي" 29 سنة، وتلقيه إتصال هاتفى طلب خلاله المُتصل مبلغ (10 آلاف جنيه) نظير عودة نجله، وإتفق على التقابل معه بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عاطل، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، وعقب تقنين الإجراءات الفانونية اللازمة، والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض على المتهم، وتحرير المختطف.

وبإعداد مأمورية مكبرة إستهدفت المتهم، تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع آخر لوجود خلافات مالية بين الأخير والمختطف على قيمة دراجة نارية قام المختطف بشرائها منه، ومتبقى عليه مبلغ 10 آلاف جنيه من قيمتها، وأرشد عن مكان إحتجاز المختطف بإحدى الشقق بدائرة القسم، وبإستهدافها أمكن ضبط المتهم الثاني وبصحبته المختطف، وبمواجهته إعترف بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.