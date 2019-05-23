مصر | سقوط 36 تاجر مخدرات وضبط 9 قطع أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 36 تاجر مخدرات وضبط 9 قطع أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط 36 متهم بحوزتهم1830 جرام حشيش – 289 أقراص – 102 جرام هيروين – 1160 جرام استروكس_102 جرام هيروين.

وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية:تم ضبط 8 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – 21 طلقة عيار 12 ملم –4 بندقية خرطوش بامب اكشن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.