مصر | إحباط ترويج 5 أطنان زبدة منتهية الصلاحية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 5 أطنان زبدة منتهية الصلاحية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 109 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص كما تم ضبط 5 أطنان و721 كيلو جرام زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.