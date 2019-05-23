أخبار مصر | اليوم.. "محامين الإسماعيلية" تنظم حفل إفطار لأعضائها على نيل المعادي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "محامين الإسماعيلية" تنظم حفل إفطار لأعضائها على نيل المعادي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية عن اعتزامها تنظيم حفل إفطار جماعي لأعضائها، بمناسبة شهر رمضان الكريم، اليوم الخميس، على مركب نيلي عائم ٥ نجوم بالمعادي، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي.

وقال سيد قناوي، عضو شباب النقابة، إن قيمة الاشتراك 120 جنيها للمحامي وأسرته، بعد الدعم، مشيرا إلى أن السحور سيكون بمنطقة الحسين بالقاهرة على نفقة المشترك، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنمية أواصر التعارف والتآلف بين أعضاء النقابة، والحرص على تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء.