أخبار مصر | عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 4 بينهم 3 فلسطينيين لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 4 بينهم 3 فلسطينيين لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سحب الجنسية المصرية من 4 أفراد، بينهم 3 فلسطينيين "لاكتسابهم لها عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة".

وجاء ذلك بناءً على ما عرضه محمود توفيق وزير الداخلية، على رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي عُرض على مجلس الوزراء، ليجري الموافقة على "سحب الجنسية"، لتصدر القرارات الأربعة يوم 19 مايو الماضي، وهي القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم.

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وتضم قائمة الفلسطينيين الذين جرى سحب الجنسية منهم، كلاً من أنور شحدة سلامة مصلح، من مواليد فلسطين بتاريخ 9 مارس 1973، ومحمد محمود عبدالقادر صقر، من مواليد فلسطين بتاريخ 30 يونيو 1967، ومحمد نصر محمد أبوالنصر، من مواليد فلسطين بتاريخ 29 أبريل 1960.

فيما كان الشخص الرابع الذي جرت الموافقة على إسقاط الجنسية عنه، هو منهل خميس محمد طه كلاب، من مواليد الفيوم بتاريخ 20 أبريل 1972.

ويأتي ذلك تطبيقاً لنصوص القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن "الجنسية المصرية"، الذي يُسقط الجنسية عمن يكتسبها عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.