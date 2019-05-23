أخبار مصر | 3 خدمات جديدة في قطاع الرياضة للمحامين (تعرف عليهم)‎

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قال إسلام عليوة، المدير الفني لفريق المحامين لكرة القدم، بأنه سيتم فتح باب الانضمام لفريق المحامين لكرة القدم، وعقد اختبارات للراغبين في الانضمام والمشاركة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المحامين، وذلك تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.

وأشار عليوة إلى أن الاختبارات ستنعقد بنادي المحامين بأكتوبر، عقب عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع نقابة محامي الجيزة.

وأوضح المدير الفني لفريق المحامين لكرة القدم، أن النقيب العام وافق أخيرا على إنشاء مدرسة لتدريب الكاراتيه، وأخرى لكرة القدم لأبناء المحامين، وذلك على يد مدربين على أعلى مستوى لاختيار أفضل العناصر لإنشاء مؤسسة لقطاع الناشئين، مشيرا إلى أن إعلان مواعيد الاشتراك سيكون عقب عيد الفطر المبارك.