أخبار مصر | "التضامن": 50 مليون جنيه لتطويرحضانات القطاع الخاص من خلال بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": 50 مليون جنيه لتطويرحضانات القطاع الخاص من خلال بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي يتم بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي إهتمام كبير بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الاسرة المصرية وخصوصاً من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات وإتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك ابناءها في مكان مناسب.

كما تعمل الوزارة في هذا المشروع على محورين اساسيين الأول خاص بالجمعيات الاهلية التى تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق اعانة الجمعيات، والثانى هو محور القطاع الخاص الذى يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعى في إطار التمويل الذى تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنية، وقد إنتهت فعلياً من اعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس.

كما تم اعداد حقائب تدريبية سيتم الإعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم لان وزارة التعليم لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم ولابد ان يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانه حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية.

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ويمول بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف الى تطوير اكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها او على مستوى التجهيزات كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصه لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمى.

وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي انه ايماناً بأهمية مرحلة الطفولة لأنها المرحلة الأولى من حياة الانسان وهي من أهم مراحل النمو التي يمر بها نظراً لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل تم توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5 % لأجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة موضحاً ان فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى اربع سنوات على الا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب .

واكد فاروق ان معايير واشتراطات الحضانة يجب ان تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الاعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة.

وأشار فاروق ان استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة