أخبار مصر | اليوم.. "محامين" دمياط تنظم حفل إفطار جماعي لأعضائها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "محامين" دمياط تنظم حفل إفطار جماعي لأعضائها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامين الفرعية بدمياط، اليوم الخميس، حفل إفطار جماعيا لمحامي بندر ومركز دمياط، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بنادي المحامين برأس البر، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية النقيب ياسر أبوهندية.

وقال محمد شرف الدين، عضو شباب النقابة، إن قيمة الاشتراك 45 جنيها للمحامي وأسرته، بعد الدعم، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنمية أواصر التعارف والتآلف بين أعضاء النقابة، والحرص على تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء.

يذكر أن نقابة دمياط نظمت، خلال الأسبوعين الماضيين، حفلات إفطار جماعية لمحامي جزئية كفر سعد وفارسكور.