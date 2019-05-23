أخبار مصر | تطوير غرف المحامين بمحكمة مجلس الدولة بالدقي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطوير غرف المحامين بمحكمة مجلس الدولة بالدقي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على تجديد وفرش غرف المحامين بمحكمة مجلس الدولة في الدقي، وإمدادها بجميع ما يلزم لتطويرها.

وقال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، إن النقيب العام وافق على الطلب الذي تقدم به لشراء 75 كرسيا من الخشب الزان الفاخر، وذلك لاستكمال أعمال التطوير داخل غرف المحامين بمجلس الدولة، واستبدالها بالكراسي القديمة التالفة، وتوفير كل ما تحتاج إليه الغرف من إمكانات، مشيرا إلى أن التوريد سيتم عقب عيد الفطر المبارك لسرعة الانتهاء من التطوير.